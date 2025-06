Liderança do tráfico de drogas no Caparaó é preso no RJ

A Polícia Militar do Rio de Janeiro em conjunto com o serviço de inteligência do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM), do município do Alegre, e do sistema de monitoramento da Prefeitura de Iguaba Grande, prenderam, neste sábado (7), uma das principais lideranças do tráfico de drogas da região do Caparaó capixaba.

“O acusado, de 36 anos, conhecido pelo apelido “Geno do Guaçuí”, é considerado uma das principais lideranças do tráfico de drogas na região do Caparaó. Contra ele, havia um mandado de prisão por homicídio, além de diversas investigações ligadas à comercialização de entorpecentes”, informou a PM capixaba por meio de nota.

De acordo com os militares, o suspeito havia rompido a tornozeleira eletrônica e fugido para a Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ele foi localizado na rodovia Amaral Peixoto, em Iguaba Grande, e capturado sem oferecer resistência, sendo encaminhado à delegacia para as providências legais.