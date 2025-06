Lotofácil 3426: aposta do ES fatura quase R$ 300 mil

Na noite desta quarta-feira (25), o concurso Lotofácil 3426 premiou cinco apostas com o valor principal, e uma delas foi em uma casa lotérica na cidade de Serra, no Espírito Santo. Cada um dos ganhadores receberá R$ 286.507,04, valor correspondente aos 15 acertos.

O sorteio revelou as seguintes dezenas: 01, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Os demais bilhetes vencedores foram em São Paulo (SP), Ribeirão Corrente (SP), Uberlândia (MG) e Novo Hamburgo (RS), além da aposta premiada na cidade capixaba.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o concurso Lotofácil 3426 não acumulou. No total, 644.229 apostas receberão valores em diferentes faixas, variando de R$ 6,00 a mais de R$ 286 mil.

A expectativa para o próximo concurso da Lotofácil, marcado para esta quinta-feira (26), permanece alta. A Caixa divulgará a estimativa de prêmio logo após o encerramento das apostas do dia.

Para participar da Lotofácil, o jogador deve marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Contudo, os sorteios são realizados de segunda a sábado, sempre às 20h, e o valor da aposta mínima é de R$ 3,00.

Portanto, os resultados atualizados da Lotofácil 3426 e dos próximos concursos podem ser consultados no site oficial da Caixa, em casas lotéricas ou pelos canais digitais.

