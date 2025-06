Luciano Szafir é presença confirmada no Festival de Inverno de Guaçuí

O Festival de Inverno de Guaçuí, que acontece entre os dias 4 e 6 de julho, vai contar com uma presença ilustre: o ator Luciano Szafir confirmou presença na sexta (4) e no sábado (5), para curtir os shows de Marcelo Falcão e Zé Ramalho, aproveitando o friozinho da Região do Caparaó Capixaba.

Em vídeo publicado nas redes do festival, Szafir elogia: “Ouvi falar de um festival de inverno tão charmoso, que acontece nessa linda cidade ao Sul do Espírito Santo, onde se reúne gente bonita, feliz, com uma energia tão incrível. Então estou decidindo, estarei com vocês compartilhando momentos incríveis nessa festa linda”, garante.

O festival será realizado no Parque de Exposições de Guaçuí, reunindo nomes da música nacional e local, além de gastronomia, adega de vinhos, cervejarias artesanais e muito mais!

Atrações nacionais

Em meio ao clima aconchegante da serra, o festival traz como destaque o show de Zé Ramalho no sábado (5), um dos maiores nomes da música brasileira. Com quase cinco décadas de carreira, 45 álbuns lançados e mais de seis milhões de discos vendidos, Zé Ramalho sobe ao palco com sua voz inconfundível e um repertório repleto de sucessos que atravessam gerações. Clássicos como “Chão de Giz”, “Sinônimos”, “Avôhai”, “Admirável Gado Novo” e “Frevo Mulher” prometem embalar o público em uma noite memorável.

Além de Zé Ramalho, o festival terá como atração principal na sexta-feira (4) o cantor Marcelo Falcão, ex-vocalista do grupo O Rappa, com sua mistura de reggae, rock e atitude. A programação também conta com a presença da Banda Casaca, ícone do congo rock capixaba, o DJ Manux e um trio especial de covers que homenageia três lendas da música brasileira: Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia. No domingo (6), tem Filipe Fernandes, Tunico da Vila com a banda Projeto Feijoada e encerramento especial com show de Fabiano Jufo & Orquestra em homenagem ao Rei Roberto Carlos.

Serviço

Festival de Inverno de Guaçuí 2025 (FIG)

Local: Parque de Exposições de Guaçuí – Guaçuí, ES

Data: De 4 a 6 de julho de 2025

Ingressos: À venda pelo site: LeBillet.com.br

Valores: Sexta ou sábado (meia e solidária): R$ 160

Combo sexta + sábado: R$ 250

Meia-entrada solidária: válida mediante doação de 1kg de alimento não-perecível ou agasalho no dia do evento.