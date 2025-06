Ludmilla e Brunna Gonçalves mostram o rosto da filha pela 1ª vez

Ludmilla e Brunna Gonçalves encantaram os fãs na noite desta quarta-feira (4), ao mostrarem, pela primeira vez, o rostinho da filha Zuri, por meio das redes sociais. O casal publicou um vídeo ao som de Paraíso, nova música da cantora. No registro, a dançarina aparece segurando a bebê no colo enquanto é abraçada pela esposa.

“Esse é o nosso paraíso”, escreveram na legenda da publicação. Zuri nasceu no dia 14 de maio e, desde então, as mães vinham compartilhando apenas pequenos relances da bebê.

Nos comentários, fãs e amigos se derreteram pela bebê. “QUE PRINCESA MAIS LINDA DA VIDAAAAAA”, escreveu a sertaneja Lauana Prado. “Tia Preta ama”, acrescentou a cantora Preta Gil.

Veja a filha de Brunna e Ludmilla!

