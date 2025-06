Lula e Bolsonaro empatam em eventual 2º turno, diz Genial/Quaest

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (5) pela Genial/Quaest mostra um cenário de empate técnico entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma possível disputa de segundo turno pela Presidência da República. Ambos registram 41% das intenções de voto.

Segundo o levantamento, 5% dos entrevistados se declararam indecisos, enquanto 13% afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas.

A pesquisa também testou outros cenários de segundo turno. Em um confronto entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), há novamente empate técnico dentro da margem de erro. Lula aparece com 41% e Tarcísio com 40%. Os indecisos somam 5%, e os votos brancos, nulos ou abstenções representam 14%.

Já em um embate com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula lidera com 43% contra 39% da presidente nacional do PL Mulher. Nesse cenário, 4% estão indecisos, e 14% dizem que votariam em branco, nulo ou se abstêm.

A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de maio e 1º de junho de 2025, com entrevistas presenciais aplicadas a 2.004 eleitores em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Confira outros cenários:

Cenário 1

Lula x Jair Bolsonaro

Lula (PT): 41%

41% Jair Bolsonaro (PL): 41%

41% Indecisos: 5%

5% Branco/nulo/não vai votar: 13%

Cenário 2

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula (PT): 41%

41% Tarcísio de Freitas (Republicanos): 40%

40% Indecisos: 5%

5% Branco/nulo/não vai votar: 14%

Cenário 3

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 43%

43% Michelle Bolsonaro (PL): 39%

39% Indecisos: 4%

4% Branco/nulo/não vai votar: 14%

Cenário 4

Lula x Ratinho Júnior

Lula (PT): 40%

40% Ratinho Júnior (PSD): 38%

38% Indecisos: 5%

5% Branco/nulo/não vai votar: 17%

Cenário 5

Lula x Eduardo Leite

Lula (PT): 40%

40% Eduardo Leite (PSD): 36%

36% Indecisos: 5%

5% Branco/nulo/não vai votar: 19%

Cenário 6

Lula x Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 44%

44% Eduardo Bolsonaro (PL): 34%

34% Indecisos: 5%

5% Branco/nulo/não vai votar: 17%

Cenário 7

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 42%

42% Romeu Zema (Novo): 33%

33% Indecisos: 6%

6% Branco/nulo/não vai votar: 19%

Cenário 8

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 43%

43% Ronaldo Caiado (União): 33%

33% Indecisos: 5%

5% Branco/nulo/não vai votar: 19%