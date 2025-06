Mais de mil vagas! Inscrições abertas para cursos gratuitos no ES

A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) abriu inscrições para os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade concomitante, oferecendo 1.080 vagas gratuitas.

As oportunidades são oferecidas por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Ministério da Educação, visando dar acesso à formação profissional de qualidade para estudantes da rede pública estadual.

Os cursos abrangem diversas áreas, como Administração, Agronegócio, Logística, Marketing, Mecânica, Publicidade, Recursos Humanos e Vendas. Durante o período do curso, os alunos que mantiverem a frequência exigida poderão receber uma bolsa-formação de até R$ 400,00, de acordo com o número de dias letivos e a assiduidade.

Inscrições

As inscrições estão abertas para estudantes que estão matriculados nas 1ª e 2ª séries do Ensino Médio regular ou na 1ª e 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo. Esta é uma excelente oportunidade para jovens e adultos ampliarem suas perspectivas profissionais e adquirirem uma formação técnica que abre portas para o mercado de trabalho.