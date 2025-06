Mamão capixaba conquista o mundo, mas produção recua

Maior produtor e exportador de mamão do Brasil, o Espírito Santo enviou a fruta para 37 países tendo como principais destinos Portugal, Reino Unido e Estados Unidos em 2023. Apesar de se manter no topo do ranking, a produção foi 17,47% menor na comparação entre 2023 e o ano anterior. Isso se deve, em parte, à redução da área colhida, que saiu de 6,9 hectares para 5,9 hectares de um ano para o outro.

No Estado, o plantio do mamão se concentra nas regiões Norte e Noroeste, principalmente devido às condições de solo e clima favoráveis ao plantio da fruta. Ao todo, 392 estabelecimentos cultivam o mamão e desses, 40% são da agricultura familiar. Os municípios mais representativos na produção de mamão em 2023 foram Pinheiros, que respondeu por 20% da produção, seguido de Montanha (17,5%), Linhares (17,04%), São Mateus (9,6%) e Boa Esperança (7,41%).

