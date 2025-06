Marataízes: jovem de 20 anos some após dizer que iria a casa de amigo

A jovem Lorrayne dos Santos Motta, de 20 anos, está desaparecida desde a tarde da última quarta-feira (11), em Marataízes

Lorrayne, que mora com a mãe e é mãe de duas crianças, saiu de casa informando que iria beber na residência de um amigo. No entanto, segundo familiares, ela não soube dizer o nome nem o endereço do rapaz.

De acordo com uma familiar da jovem, essa foi a última informação recebida antes de Lorrayne deixar a residência onde vivem. Desde então, ela não fez mais contato e não foi vista por parentes ou amigos.

A família está preocupada com o desaparecimento e busca por informações que possam ajudar a localizá-la.

Qualquer informação sobre o paradeiro da jovem pode ser enviadas através do telefone (28) 99993-5311 – Edilane.