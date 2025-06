Marataízes recebe 15 pontos de exibição da Mostra de Cinema e DH

A 14ª edição da Mostra de Cinema e Direitos Humanos chega a Marataízes, com o tema “Viver com dignidade é direito humano”. O evento, realizado pelo Ministério da Cultura e Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, terá 15 pontos de exibição na cidade, com dezenas de sessões e debates.

A Mostra prioriza temáticas atuais e sensíveis, como desigualdade social, educação ambiental, cultura afro-brasileira e indígena, e empoderamento feminino. O evento visa alcançar públicos diversos, incluindo terceira idade, LGBTQIA+, mulheres e crianças especiais.

A gestão pública e a sociedade civil, com apoio das Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Habitação e Trabalho, e Cultura e Patrimônio Histórico, realizaram a iniciativa em um esforço coletivo.

A produtora executiva Fernanda Bahiense destaca que a Mostra vai além da exibição de filmes, sendo uma ação pedagógica integrada que busca transformar a comunidade através da arte e do cinema.

A Mostra transforma Marataízes em palco de múltiplas vozes e realidades, reafirmando que cultura e educação caminham juntas na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.