Marcha para Jesus mobiliza fiéis em Marataízes

No último sábado (31), Marataízes foi cenário de um grande ato de fé: a Marcha para Jesus. O evento, promovido pela Prefeitura Municipal, reuniu centenas de cristãos evangélicos e católicos em um momento de união e espiritualidade.

A caminhada teve início na Praça Antônio Jacques Soares, na Barra, e seguiu até a Praça do Erivelton, totalizando cerca de três quilômetros de percurso. Durante todo o trajeto, os participantes entoaram louvores e elevaram orações em um ambiente de devoção e celebração.

A programação se encerrou à noite com um grande show de louvor comandado pelo grupo Diante do Trono e a presença marcante da cantora Ana Paula Valadão, que emocionou o público com sua apresentação musical.