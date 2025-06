Marvel divulga novo trailer de “Quarteto Fantástico”; assista

A Marvel divulgou nesta quarta-feira (4) um novo trailer de “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, filme que marca o início da fase 6 do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

O vídeo foi lançado para celebrar a abertura da pré-venda de ingressos nos Estados Unidos e revelou, pela primeira vez, Franklin Richards, filho de Reed Richards e Sue Storm.

Com estreia marcada para 24 de julho de 2025 nos cinemas brasileiros, o longa se passa em uma Nova York retrofuturista de outro universo e apresenta o grupo já formado, sem recontar sua origem. A direção é de Matt Shakman, conhecido por WandaVision, que assumiu o projeto após a saída de Jon Watts, responsável pela trilogia Homem-Aranha de Tom Holland.

O elenco traz Pedro Pascal no papel de Reed Richards, o Sr. Fantástico, e Vanessa Kirby como Sue Storm, a Mulher-Invisível. Joseph Quinn interpreta Johnny Storm, o Tocha-Humana, enquanto Ebon Moss-Bachrach vive Ben Grimm, o Coisa. O vilão Galactus será interpretado por Ralph Ineson, e Julia Garner dará vida a uma versão alternativa do Surfista Prateado, Shalla-Bal.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui