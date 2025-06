MEC prorroga prazo para inscrições no Enem 2025 até 13 de junho

O Ministério da Educação (MEC) anunciou neste sábado (7) a extensão do prazo para as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Inicialmente previstas para terminar na última sexta-feira (6), as inscrições agora poderão ser realizadas até o dia 13 de junho.

Com a mudança, o pagamento da taxa de inscrição também teve o prazo estendido e poderá ser efetuado até o dia 18 de junho. Além disso, pedidos de tratamento por nome social e solicitações de atendimento especializado devem ser realizados até o mesmo dia 13.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, por meio de suas redes sociais, um vídeo tutorial orientando os candidatos sobre o processo de inscrição.

É importante destacar que os participantes que tiveram pedidos de isenção da taxa de inscrição e justificativas de ausência aprovados em 2024 devem efetuar a inscrição para garantir a participação no exame.

Os estudantes do 3º ano do ensino médio em escolas públicas, mesmo que tenham a inscrição pré-preenchida automaticamente, precisam atualizar as informações solicitadas e confirmar a inscrição. Esses candidatos estarão isentos do pagamento da taxa, uma medida que visa incentivar a participação deste público no exame e simplificar o processo de inscrição.