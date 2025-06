“Memórias do CDM e da Praça Vermelha” será lançado nesta sexta (27)

Nesta sexta-feira (27), a partir das 18h, o Palácio Bernardino Monteiro será palco de um momento especial para a cultura e a memória afetiva de Cachoeiro de Itapemirim: o lançamento do livro “Memórias do CDM e da Praça Vermelha”. A obra coletiva reúne textos e imagens que celebram dois espaços emblemáticos da vida popular cachoeirense — o bar CDM e a tradicional Praça Vermelha.

Idealizado por José Cláudio Magalhães, o saudoso Kafunga — um dos fundadores da Festa dos Amigos da Praça Vermelha —, o livro nasceu do desejo de eternizar as crônicas e histórias compartilhadas anualmente durante o evento, que acontece desde 1986. Falecido em 2023, Kafunga deixou como legado essa vontade de registrar, em papel, a vivência e o afeto que marcaram gerações.

A organização da obra ficou a cargo de Mirela Cocco Fontes, que destacou o caráter colaborativo da iniciativa. “Este livro é o resgate de uma dívida que todos nós, cedemistas, tínhamos com Kafunga”, afirma. Além das crônicas, o volume conta com outros textos e registros fotográficos, alguns resgatados por meio de redes sociais e outros gentilmente cedidos por amigos e participantes da festa.

Sem patrocínio institucional, o livro só foi possível graças a uma vaquinha entre amigos — o que reforça o espírito de coletividade que sempre marcou a história da Praça. “Tudo na Praça é construção coletiva, e com o livro não foi diferente. A mobilização foi emocionante”, celebra Mirela.

XXXVI Festa dos Amigos da Praça Vermelha

O lançamento do livro faz parte da programação da 36ª edição da Festa dos Amigos da Praça Vermelha, que acontecerá no sábado (28), a partir das 19h. O evento, que celebra o reencontro entre amigos e valoriza personagens da vida cachoeirense, prestará homenagens a figuras marcantes:

• O escritor e jornalista Luiz Trevisan será homenageado como Cachoeirense Ausente da Praça;

• A professora Marlene Forte receberá o título de Cachoeirense Presente da Praça;

• A Comenda Sebastião Magalhães (Aúa) será concedida a Nivan Ramos Barina.

A noite contará ainda com apresentações musicais do grupo de Edgar Pinheiro e da tradicional banda 26 de Julho, animando mais uma edição dessa festa que, há quase quatro décadas, reforça laços de amizade, afeto e pertencimento à cidade.

