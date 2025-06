Menor oferta de mamão causa explosão de preços no ES

Na última semana, entre os dias 9 e 13 de junho, as cotações do mamão havaí avançaram significativamente nas principais regiões produtoras. Apesar da diminuição das precipitações, mamocultores relataram que as chuvas acima do esperado nas últimas semanas continuam impactando a qualidade atual dos mamões, com a persistência de doenças fúngicas, como mancha-chocolate e fitóftora — o que tem reduzido a oferta de frutas de boa qualidade.

Além disso, as chuvas e as temperaturas mais baixas também limitaram o desenvolvimento dos frutos, gerando menor oferta nas lavouras.

