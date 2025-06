Microempreendedores brilham na Feira Parceria Legal da Serra

A praça central de Porto Canoa, na Serra, recebe neste fim de semana, dias 7 e 8 de junho, a Feira Parceria Legal. O evento tem reunido um grande público e se consolidado como uma vitrine para empreendedores locais, especialmente os Microempreendedores Individuais (MEIs), que aproveitam a estrutura para divulgar seus produtos e ampliar as vendas.

Entre os participantes está Maria Eduarda, que viu na feira a chance de alcançar mais consumidores. “A feira tem sido uma oportunidade tanto de conhecimento quanto de vendas. Aqui em Porto Canoa há muitas lojas que ainda são pouco conhecidas, e com o Parceria Legal estamos ganhando visibilidade”, contou a expositora.

Maria Eduarda, Empreendedora de Porto Canoa.

Outro exemplo é o da empreendedora Karina, que participa com a empresa familiar Ki Caldos, especializada em caldo de cana e pastel. “Estamos com muita expectativa, porque é um evento com apoio do governo e isso sempre atrai bastante gente. É uma oportunidade de mostrar nosso trabalho. Toda a família participa: eu, meu esposo, meus irmãos, minha mãe e meu pai. Já está sendo muito bom, e creio que será ainda melhor”, afirmou.

Karina, Empreendedora de Porto Canoa.

A feira é uma realização do Instituto Sustentabilidade Brasil, em parceria com o PROCON/ES e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES). A proposta é transformar o formato tradicional em uma experiência educativa, cultural e acolhedora, com foco em cidadania, consumo consciente e valorização da economia local.

A programação inclui ainda apresentações musicais com artistas locais e atração nacional, além da oferta de diversos serviços públicos e privados de forma totalmente gratuita. A iniciativa visa aproximar governo e população, fortalecer o comércio e estimular a economia criativa da região.

Programação Musical

Sábado – 7 de junho

13h00: Voz e Violão ao Vivo – Um clima acolhedor e festivo para iniciar o evento.

19h00: Deco Bandeira – O cantor capixaba apresenta seu autêntico forró pé de serra, com um repertório que valoriza a tradição nordestina.

21h30: Banda Macucos – Referência nacional do reggae, a banda traz uma fusão de reggae, pop e MPB em um show vibrante, cheio de positividade e boas vibrações.

Domingo – 8 de junho

14h00: Roda de Samba com o grupo Samba de Quintal – Resgatando os clássicos do samba com alegria e interação com o público.

Serviço

Local: Praça de Porto Canoa – Serra

Dias: 7 e 8 de junho

Entrada gratuita