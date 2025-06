Morre mais uma vítima de explosão em posto no centro do Rio

Faleceu neste domingo (8) o frentista Paulo dos Santos, de 61 anos, segunda vítima da explosão ocorrida em um posto de combustíveis na Praça da Cruz Vermelha, no centro do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela direção do Hospital Municipal Souza Aguiar, onde ele estava internado desde o acidente. O outro ferido, Guaraci Ferreira Costa, de 64 anos, morreu no sábado (7).

A explosão aconteceu durante a madrugada de sábado, no momento em que o cilindro de gás natural veicular (GNV) de um carro era abastecido.

Em nota, o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Rio de Janeiro (Sindirepa) lamentou o ocorrido, mas ressaltou que o episódio não reflete a realidade do uso de GNV no país.

“O gás natural veicular é uma fonte de energia segura, sustentável e responsável por sustentar milhões de famílias no Brasil. Quando instalado e utilizado dentro das normas técnicas e legais, o GNV oferece total confiabilidade”, afirmou a entidade.

O sindicato também cobrou maior fiscalização em oficinas que instalam kits GNV de forma irregular e anunciou uma reunião com autoridades e representantes do setor para a próxima quinta-feira (12), com o objetivo de discutir medidas para evitar novos acidentes.