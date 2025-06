MPES lança campanha para celebrar o mês do Orgulho LGBTQIA+

Em continuidade ao trabalho permanente em defesa dos direitos da população LGBTQIA+, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Comissão de Direito à Diversidade Sexual e à Identidade de Gênero (CDDS), lança a campanha “Aqui tem respeito: juntos pela diversidade”.

A ação marca o mês do Orgulho LGBTQIA+ e fortalece o papel como instituição comprometida com a promoção da dignidade humana, do combate à discriminação e da inclusão social.

A campanha deste ano apresenta uma minissérie de vídeos que retrata três histórias reais de pessoas que vivenciam a diversidade em três dimensões fundamentais: trabalho, família e relações de amizade. Mais do que contar histórias, a iniciativa propõe uma escuta atenta e humanizada, onde o respeito é o fio condutor.

“Celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+ é reconhecer as lutas e conquistas destas pessoas. É também afirmar que o Ministério Público está atento, comprometido e agindo para que o respeito esteja presente em todos os espaços. A campanha ‘Aqui tem respeito’ é um chamado à empatia e à convivência plural. Nosso papel é o de garantir que todos, indistintamente, sejam considerados, ouvidos e respeitados em sua individualidade”, destacou o Procurador-Geral de Justiça do MPES, Francisco Martínez Berdeal.

“São histórias como essas que fortalecem nossa atuação institucional. O respeito não é somente um valor: é um direito. E o MPES tem o dever de garanti-lo com políticas públicas, escuta ativa e ações concretas”, assinalou o Coordenador da CDDS, Promotor de Justiça Franklin Gustavo Botelho Pereira.

Acompanhe o Instagram do Ministério Público e assista aos vídeos. Veja quando serão publicados:

Terça-feira (24/06): Katarine.

Quinta-feira (26/06): Vitor

Sábado (28/06): Joá

Histórias que inspiram

Katarine nos leva a uma emocionante jornada de amor, recomeço e reconstrução de uma nova família. Crescida em um lar conservador, ela enfrentou o preconceito, rompeu barreiras e hoje vive um relacionamento afetivo com sua esposa, unindo suas histórias e seus filhos em um lar pautado pelo carinho e pela aceitação.

Joá, uma jovem travesti negra da periferia de Vila Velha, encontrou na educação e na arte ferramentas de transformação social. Formada em Serviço Social, ela hoje atua como educadora no Centro de Referência das Juventudes (CRJ) de Terra Vermelha. Foi atendida e acolhida pelo MPES em 2020, num momento decisivo de afirmação de sua identidade — quando pôde finalmente ter seu nome social reconhecido.

Vitor Possatti compartilha uma vivência em que o futebol se torna um campo de inclusão. Integrante do primeiro time de futebol gay do Espírito Santo, ele viu no esporte uma forma de resistência e de criação de novos vínculos. Hoje, continua jogando com amigos em um grupo diverso e acolhedor, onde ser quem se é nunca será motivo para exclusão.

Mês do Orgulho

O dia 28 de junho (Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+) é um marco que celebra a liberdade e a diversidade e, também, as lutas e as conquistas da população LGBTQIA+. A data foi escolhida em alusão à Revolta de Stonewall Inn, ocorrida em 1969, reconhecida como o movimento impulsionador contemporâneo para a luta em defesa dos direitos de lésbicas, bissexuais, gays, transsexuais, transgêneros, travestis, intersexos e outros grupos de gênero e sexualidade. A data marcou a consolidação da reivindicação dos direitos civis para a população LGBTQIA+ e se tornou um símbolo de resistência e liberdade em todo o mundo.