Troca no comando da Semdes reforça continuidade em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim oficializou a troca de comando na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). A atual titular da pasta, Norma Ayub, deixa o cargo para assumir nova função estratégica na gestão municipal. Em seu lugar, assume o servidor de carreira Eder Botelho da Fonseca, até então subsecretário administrativo e financeiro da secretaria.

A mudança reforça a política de valorização de quadros técnicos e dá continuidade ao trabalho desenvolvido pela gestão. Norma Ayub destacou, em reunião com a equipe da Semdes, o compromisso com a assistência social e demonstrou confiança na nova liderança. “O Eder conhece profundamente os desafios da secretaria e tem todas as condições para dar continuidade, com responsabilidade e sensibilidade, ao trabalho que desenvolvemos com tanto cuidado”, afirmou.

Com 27 anos de experiência no setor público, Eder Botelho tem passagens por importantes cargos na administração municipal e estadual, incluindo a Secretaria Municipal de Fazenda e o Instituto de Previdência de Cachoeiro, além da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. É graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Planejamento e Orçamento Público.

Ao assumir a nova função, Eder relembrou seu início na Semdes, ainda sob a gestão de Norma Ayub. “Retornar à secretaria como titular é uma honra e um compromisso. Reafirmo meu empenho em fortalecer as políticas sociais e garantir o cuidado com as pessoas que mais precisam”, declarou.

A administração municipal reforçou, em nota, o compromisso com uma gestão técnica, responsável e sensível às demandas sociais da população.