Mulher convence marido a vender rim, rouba dinheiro e foge com amante

Um caso impactante vindo do estado de West Bengal, na Índia, chamou a atenção das autoridades locais após um homem denunciar ter sido enganado pela própria esposa para vender um de seus rins. Segundo relatos à polícia, a mulher o convenceu a realizar a cirurgia ilegal com a promessa de usar o dinheiro — cerca de 1 milhão de rúpias indianas (aproximadamente R$ 66 mil) — na educação e no futuro casamento da filha de 10 anos.

A operação clandestina foi realizada há cerca de três meses. Durante o período de recuperação, o homem descobriu que a esposa havia fugido com um amante que conheceu nas redes sociais, levando consigo toda a quantia arrecadada com a venda do órgão.

Desesperado, ele procurou a polícia para denunciar o caso. Na tentativa de reatar, chegou a viajar com a filha até a residência da mulher, mas ela se recusou a retornar e afirmou que pretende dar início ao processo de divórcio.

A comercialização de órgãos é ilegal na Índia desde 1994, mas o mercado clandestino ainda resiste, impulsionado pela escassez de doadores e alta demanda por transplantes no país.