Mulher é presa em flagrante com munições em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, prendeu em flagrante, na manhã do último sábado (14), uma mulher de 29 anos, durante diligências relacionadas às investigações que apuram o homicídio de Júlio Cezar Carlos da Rocha, também de 29 anos, ocorrido em janeiro deste ano, no bairro Santo André, em Vitória.

A prisão foi realizada durante operação da escala operacional Iseo, no mesmo bairro do crime, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar. Durante a ação, foram apreendidas 16 munições de calibre 12 e um rádio comunicador.

O inquérito policial segue em andamento na DHPP Vitória, com o objetivo de concluir as investigações sobre o homicídio.

Após os procedimentos de praxe, a conduzida foi autuada em flagrante por posse irregular de munições e permanece à disposição da Justiça.