Novena de Corpus Christi começa neste segunda com imagem em Castelo

Nesta segunda-feira, 09 de junho, às 18h30, com profunda reverência e emoção, a cidade de Castelo celebra um dos momentos mais significativos de sua história religiosa: o retorno da imagem peregrina de Nossa Senhora do Amparo durante a novena e Festa de Corpus Christi.

Mais do que uma visita simbólica, trata-se de um reencontro histórico e espiritual que resgata quatro séculos de fé, devoção e identidade cristã.

No ponto alto da festa, no dia 19 de junho, durante a missa campal de Corpus Christi, Nossa Senhora do Amparo ocupará lugar de honra junto ao altar, antes de acompanhar a tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade.

A chegada da imagem será marcada por um cortejo solene conduzido pelo Corpo de Bombeiros e escoltado pela Polícia Militar, em um gesto de veneração e reconhecimento da importância da Santa para a comunidade. O percurso, do Castelão até a Igreja Matriz pela Avenida Nossa Senhora da Penha, marcará o início da Novena Eucarística e será vivido como um momento de comunhão profunda, devoção coletiva e reafirmação da fé católica.

A presença da Santa remonta às origens da evangelização na região, datada de 1625, quando os missionários jesuítas fundaram, nas terras da Fazenda do Centro, uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Amparo — marco das chamadas “Missões dos Montes do Castello”. Após ataques indígenas, os jesuítas refugiaram-se em Itapemirim, levando consigo a imagem da padroeira, o sino e a pia batismal. Desde então, a devoção à Virgem do Amparo floresceu em outro solo, mas sua memória permaneceu viva entre os fiéis castelenses por gerações, como registrado no Livro Tombo da paróquia.

Quatrocentos anos depois, esse elo espiritual e histórico é reafirmado com a peregrinação da imagem de volta a Castelo, agora como um poderoso sinal da continuidade da fé católica, mantida e cultivada pelo povo ao longo dos séculos. A iniciativa, fruto da sensibilidade pastoral do Bispo Diocesano Dom Luiz Fernando Lisboa CP, e do pároco da Paróquia Nossa Senhora do Amparo de Itapemirim, Frei Cleber Abel dos Santos OFM.Cap, representa um gesto de unidade e valorização das raízes religiosas do Espírito Santo.

A imagem será solenemente entronizada na Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha, onde permanecerá de 9 a 23 de junho. Seu retorno será celebrado com cortejos, orações e uma série de rituais litúrgicos que exaltam a fé viva do povo castelense.

“A entronização da imagem no interior da Igreja Jubilar durante todos os dias da novena será um sinal visível da presença maternal de Maria e da continuidade de uma tradição que resiste ao tempo graças à fé do povo. É essa fé, passada de geração em geração, que mantém viva a chama da devoção a Nossa Senhora do Amparo e que faz da Festa de Corpus Christi, em Castelo, não apenas uma celebração litúrgica, mas um testemunho vivo da história e da esperança do catolicismo no Brasil”, expressou Luciano Travagila, Presidente do Instituto Irmã Vicenza.

Programação

09 de junho | Abertura Religiosa da Festa de Corpus Christi

18h00: Castelão – Concentração dos peregrinos oriundos de todas as 48 Comunidades Eclesiais da Paróquia Nossa Senhora da Penha, para a peregrinação em direção à Igreja Jubilar Matriz, conduzindo a Imagem Peregrina de Nossa Senhora do Amparo, vinda da Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora do Amparo, em Itapemirim, para visitação e permanência durante toda a preparação e à Solenidade Corpus Christi.

18:h30: Início da Peregrinação – Entronizada sobre o carro do Corpo de Bombeiros, a imagem de Nossa Senhora do Amparo seguirá, à frente do povo peregrino, a partir do Castelão pela Avenida Nossa Senhora da Penha em direção à Igreja Jubilar Matriz para a Solene Celebração Eucarística.

19h00: Missa Campal – 1° DIA DA NOVENA e Envio dos Voluntários – Iniciada com a chegada da peregrinação com a Imagem.

Após à Santa Missa – Show Musical Católico em frente à Igreja Matriz.

10 às 17 de junho | Jubileu das Comunidades Eclesiais de Base

Dia 10 – Terça-feira – 2° DIA DA NOVENA – 19h00 (Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha).

Comunidades: Monte Pio, Fazenda da Prata, Fazenda das Flores, Vargem Fria, Apeninos e São Cristóvão.

Dia 11 – Quarta-feira – 3° DIA DA NOVENA – 19h00 (Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha).

Comunidades: Patrimônio do Ouro, Córrego da Prata, Bateia e Pedregulho.

Dia 12 – Quinta-feira – 4° DIA DA NOVENA – 19h00 (Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha).

Comunidades: Fazenda do Centro, Corumbá, São Pedro, Criméia, Mamona, Sete Voltas e Córrego da Areia.

Dia 13 – Sexta-feira – 5º DIA DA NOVENA – 19h00 (Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha).

Comunidades: Limoeiro, São Manoel, Santa Maria, Macuco, Água Limpa, Santa Justa, Monte Alverne, Córrego da Telha e Caxixe.

Dia 14 – Sábado – 6° DIA DA NOVENA – 19h00 (Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha).

Comunidades: Esplanada (São Cristóvão), Santo Agostinho, Exposição (São Tarcísio), Pontões, Morro Vênus, Pati, Milagrosa, Conquista e Jabuticabeira.

Dia 15 – Domingo – 7° DIA DA NOVENA – 19h00 (Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha).

Comunidades: Volta Redonda (São José), Garage (São Francisco), Vila Barbosa (São Pedro São Paulo), São Vitório, Alto Chapéu, Ponte São João e Quilombo.

Dia 16 – Segunda-feira – 8º DIA DA NOVENA – 19h00 (Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha).

Comunidades: Nossa Senhora da Penha (Matriz), Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita.

Dia 17 – Terça-feira – 9º DIA DA NOVENA – 19h00 (Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha).

Comunidades: Pouso Alto (Nossa Senhora de Fátima), Niterói (Santa Mônica) e Independência (Santa Luzia).

Dia 18 de Junho – Quarta-feira | Confecção dos Tapetes

16h: Início da confecção dos tapetes de Corpus Christi pelos voluntários.

Dia 19 de Junho – Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo

Celebrações na Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha:

7h00: Pastoral Familiar

9h00: Crianças – Catequese e IAM (Infância e Adolescência Missionária).

10h30: Paróquia Santo André Apóstolo – Aracui

12h00: Jovens – Crismandos, EAC, MEJ, JAR, RENJOVEM, Ministério Jovem RCC

16h00: Missa Campal seguida de procissão sobre os tapetes com o Santíssimo Sacramento.

Em frente à Igreja Jubilar Matriz Nossa Senhora da Penha

Divulgação