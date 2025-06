Novo Centro de Segurança é inaugurado em Cariacica

Nesta sexta-feira (27), Cariacica vai inaugurar o novo Centro Integrado de Segurança Pública, no bairro Tucum.

Além disso, será realizada a apresentação de 50 novos guardas que, em breve, tomarão posse, aumentando o efetivo da Guarda Municipal para 84 agentes.

Centro Integrado

O Centro Integrado de Segurança Pública será a base operacional da Guarda Municipal e dos Agentes de Trânsito. O espaço vai abrigar um canil, academia e lava jato para viaturas.

Também estão nos planos da Secretaria Municipal de Defesa Social a implantação do serviço de motopatrulhamento e novos equipamentos para melhorar as ações no município.

“Estamos ampliando o efetivo e investindo em estrutura de qualidade para que nossas equipes de segurança pública e viária trabalhem com mais segurança e eficiência. Nosso objetivo é que nossos profissionais de segurança da Guarda Municipal estejam cada vez mais presentes nas ruas, protegendo os moradores de Cariacica”, destacou o secretário de Defesa Social, Cláudio Victor.