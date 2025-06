Alegre avança com obra de Estação de Tratamento de Esgoto

O município de Alegre está avançando na área de saneamento básico, com a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na localidade de Criciúma, cuja obra estava paralisada há quase 20 anos. Iniciada em 2009, a construção permaneceu inacabada por mais de uma década, até ser finalmente retomada.

Com capacidade para tratar até 50 litros de esgoto por segundo — e potencial para alcançar até 70 litros por segundo — a estação será concluída no prazo estimado de 60 dias e representa um avanço para o município.

A entrega da ETE é considerada um divisor de águas para a saúde pública, a qualidade de vida da população e a preservação ambiental. A obra contribui diretamente para a melhoria das condições sanitárias da cidade, refletindo um investimento em infraestrutura essencial que, apesar de muitas vezes invisível, tem impacto direto no cotidiano dos moradores.

A conclusão da estação é vista como um passo importante para o desenvolvimento sustentável do município, promovendo dignidade, respeito à população e um compromisso efetivo com o futuro.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui