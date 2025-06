ONA certifica Hospital Padre Máximo com selo Acreditado com Excelência

Em pouco mais de um ano, o Hospital Padre Máximo evoluiu de acreditado nível 1, para acreditado com excelência, nível 3, demonstrando que atende aos padrões e requisitos de segurança do paciente, gestão integrada e excelência em gestão.

Venda Nova do Imigrante, 5 de junho de 2025 – O Hospital Padre Máximo (HPM) conquistou a acreditação ONA nível 3, Acreditado com Excelência – que além de avaliar os critérios de segurança, gestão integrada dos processos e excelência em gestão, demonstra ciclos de melhorias e maturidade institucional. A instituição acreditadora que conduziu o processo de avaliação foi o Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES). O resultado da avaliação foi homologado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Com foco na segurança do paciente e melhoria contínua dos processos, a instituição passou por uma avaliação detalhada, através do IBES, que é uma IAC – Instituição Acreditadora Credenciada, e conta com uma equipe de avaliadores habilitada pela ONA. Eles buscaram evidências de conformidade com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação nas diversas áreas (32 subseções, para ser específico), incluindo a gestão organizacional, a qualidade e a segurança na assistência prestada, bem como a demonstração da excelência em gestão, através de ciclos de melhorias e maturidade institucional.

“O Hospital Padre Máximo foi o 5º hospital filantrópico a ser Acreditado no estado do Espírito Santo, evoluindo do primeiro nível da Acreditação ONA direto para o nível máximo em sua recertificação, representando um marco de excelência. Esse reconhecimento reforça o compromisso da instituição e de toda a sua equipe com a qualidade assistencial e preocupação com a segurança da sociedade. É motivo de orgulho ver iniciativas como essa contribuindo para a transformação da saúde no Brasil. Seguimos juntos nessa jornada por uma saúde cada vez melhor!”, comentou Vivian Giudice, CEO do Grupo IBES.

De acordo com o Superintendente Técnico da ONA, Dr. Péricles Cruz, a certificação de uma organização de saúde através da acreditação é um reconhecimento de que a instituição atende aos rigorosos padrões que a metodologia exige. Em mais de 20 anos de atuação, a ONA já certificou várias Organizações de saúde. “A acreditação do Hospital Padre Máximo é válida por dois anos e será acompanhada por nossos avaliadores por meio de visitas periódicas de manutenção. O processo de acreditação é de caráter voluntário e educativo, não configurando uma fiscalização. No decorrer da avaliação todas as áreas da instituição são visitadas e mais de 1,7 mil requisitos verificados antes da homologação da acreditação”, explica.

Certificado digital reconhecendo o Hospital Padre Máximo como Acreditado com Excelência – ONA 3

De ONA 1 direto a ONA 3

Situado em Venda Nova do Imigrante (ES), o HPM é um dos três hospitais filantrópicos acreditados com excelência no Estado do ES. Sua conquista se destaca pelo fato de que o Hospital tinha recebido o selo da ONA como acreditado – nível 1, em dezembro de 2023. E, agora, com pouco mais de um ano, sua melhoria contínua foi surpreendente, que, na recertificação a instituição passou para acreditado com excelência, nível 3.

“É um momento de grande alegria e celebração para o nosso hospital! Recebemos a notícia tão esperada: alcançamos a acreditação de excelência, a ONA 3! Esse reconhecimento é mais que um selo de qualidade, é a prova tangível do nosso compromisso com a excelência e com o bem-estar de cada paciente que passa por nossas portas. Foram anos de trabalho árduo, dedicação incansável e um esforço coletivo que superou todas as expectativas. Agradecemos, de coração, a cada membro da nossa equipe, funcionário e prestador de serviço, todos foram fundamentais para esta conquista. Vocês são a alma deste hospital, e o seu profissionalismo e empenho são a base deste sucesso. A acreditação ONA 3 é um marco importante, e, o começo da nova jornada. Continuaremos a nos esforçar para oferecer um atendimento cada vez melhor, mais seguro e humanizado. Obrigada a todos!”, falou Esla Lessa, diretora-geral do HPM.

Sala de parto na ala da maternidade. Crédito: Comunicação HPM

Melhoria contínua na qualidade e segurança do paciente

No relatório da avaliação produzido pelo IBES, o HPM foi reconhecido como uma instituição que incorpora e valoriza a cultura da população local e que tem o voluntariado como agente de inovação. Além disso, foi destacada sua gestão de mudança e o investimento em obras, reformas e equipamentos.

O IBES considerou como pontos fortes do Hospital o gerenciamento dos resultados assistenciais, que é feito por meio do Diagnosis Related Groups (DRG); as ações de cuidado centrado nas pessoas; as iniciativas de humanização; o trabalho realizado na área de Hospitalidade e a visita estendida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Outros pontos de destaque foram o prontuário afetivo na UTI, o cartão do bebê na maternidade; o programa Sopro da Esperança para pacientes após extubação bem-sucedida; a musicoterapia; as boas práticas de sustentabilidade; a comunicação visual dos riscos assistenciais, dentre outras práticas de gestão, como por exemplo, o desdobramento do planejamento estratégico.

“Somos um hospital que nasceu da união da comunidade, e por isso, seguimos sendo fruto do voluntariado, do apoio das pessoas e empresas que juntas contribuem para seguirmos cuidando de vidas. É, com o apoio de cada voluntário, que podemos investir no processo de melhoria contínua. A essa comunidade que abraça o nosso HPM, muito obrigado”, ressaltou Cleto Venturim, presidente do Conselho de Administração do HPM.

Equipe do Hospital Padre Máximo e avaliadores do IBES na reunião de término do processo de avaliação do Hospital. Crédito: Divulgação

Saúde com excelência para a região de Venda Nova do Imigrante

Reconhecido como referência na região serrana do Espírito Santo, o Hospital Padre Máximo é destaque pela assistência prestada, na qual mais de 90% dos atendimentos feitos são pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“A conquista do Hospital Padre Máximo vai além dos muros do Hospital e da satisfação pessoal de cada membro da equipe. Ela é de todos os voluntários, parceiros, apoiadores, da região que o Hospital está localizada, de pessoas sensíveis à nossa causa, de cada um que tem o sentimento de pertencimento por essa instituição”, compartilhou a diretora-geral.

A entrega do certificado de Acreditado com Excelência – ONA será realizada em Venda Nova do Imigrante durante a terceira edição do Jantar Beneficente de Celebração em 26 de junho.

A ONA

A Organização Nacional de Acreditação é responsável por atestar a qualidade de serviços de saúde no Brasil, tendo como foco principal a segurança do paciente. Sua metodologia de avaliação atende a padrões internacionais de qualidade e segurança. O manual de acreditação ONA é reconhecido pela ISQua (Sociedade Internacional pela Qualidade no Cuidado à Saúde, na sigla em inglês), instituição parceira da OMS – Organização Mundial da Saúde e que tem entre seus membros especialistas e organizações de saúde de mais de 100 países.

Fundada em 1999, a ONA se consolidou como a principal acreditação de saúde do país. Seus manuais são específicos para diversos tipos de estabelecimentos: hospitais, ambulatórios, laboratórios, serviços de pronto atendimento, assistência domiciliar, clínicas odontológicas, clínicas de hemoterapia, serviços de terapia renal substitutiva e serviços de diagnóstico por imagem, radioterapia e medicina nuclear, câmera hiperbárica e serviços oncológicos.

A ONA também certifica serviços de apoio a instituições de saúde, como lavanderia, dietoterapia, esterilização e manipulação.