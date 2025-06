Operação conjunta combate extração ilegal de areia em Ibitirama

A Polícia Federal e o IBAMA deflagraram, nesta quarta-feira (25/06), operação em combate ao crime ambiental de extração ilegal de areia na localidade de Ponte do Araçá, município de Ibitirama.

As investigações tiveram início após policiais federais verificarem a existência de uma draga no Rio Santa Clara, sem a licença ambiental do órgão federal.

Policiais federais e agentes do IBAMA realizaram abordagem no local onde a draga estava disposta no rio.

Por ocasião da ação, foram apreendidos, além da draga, os materiais utilizados para extração e a areia já extraída. Ainda fora aplicada multa e interdição das atividades.

As investigações continuarão sendo aprofundadas para apuração de eventuais outros partícipes do crime.

O investigado poderá responder pelos crimes previstos no art. 55 da Lei 9.605/98, com pena de até 1 ano, e art. 2 da Lei 8.176/91, com pena de até 5 anos, sem prejuízo de outros delitos que possam ser apurados no curso das investigações.

A ação é fruto de um trabalho conjunto entre a Polícia Federal e o IBAMA, cuja cooperação tem se mostrado essencial no combate aos crimes ambientais.

O nome da operação é em alusão à draga sendo um dragão que devora o leito do rio.