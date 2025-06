Operação em Viana mira fornecedor de armas de facção criminosa

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES) deflagrou na manhã desta terça-feira (17) a Operação Selati II. O objetivo da ação foi alcançar um dos fornecedores de armas de uma facção criminosa desarticulada na primeira fase da investigação, realizada no dia 9 de maio.

Na etapa inicial, os agentes identificaram uma empresa de fachada ligada ao grupo. Mesmo após o encerramento administrativo determinado pela Polícia Federal, a empresa continuava atuando de forma irregular no setor de segurança privada. As investigações apontam que o negócio servia como apoio logístico e operacional a traficantes, especialmente no controle territorial em Padre Miguel, Viana.

Segundo a FICCO/ES, a estrutura armada do grupo também era usada para praticar crimes violentos na região. A análise do material apreendido na primeira fase indicou que o dono da empresa contava com o apoio de um instrutor de tiro, registrado como Colecionador, Atirador e Caçador (CAC). O homem comprava armas de forma legal e as desviava para o comércio clandestino de munições e armamentos.

Durante a operação desta terça-feira, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão e um de suspensão do registro de CAC. As ordens foram expedidas pela 3ª Vara Criminal de Viana.

Na ação, foram apreendidos uma pistola Glock, dois celulares e materiais utilizados na atividade ilegal de vigilância armada.

A FICCO/ES, coordenada pela Polícia Federal, reúne as polícias Militar, Civil e Penal do Estado, a Secretaria Nacional de Políticas Penais e as guardas municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.