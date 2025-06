Operação termina com morte de suspeito ligado ao tráfico em Vila Velha

Uma operação da Polícia Cívil terminou com a morte de um homem apontado como integrante de uma facção criminosa na última quarta-feira (11), no bairro São Conrado, em Vila Velha.

A ação foi realizada por equipes da 13ª Companhia Independente e tinha como objetivo o cumprimento de um mandado de prisão.

De acordo com a PM, o suspeito era investigado por envolvimento direto com o tráfico de drogas, homicídios e tentativas de homicídio na Região 5 do município. Durante a abordagem, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo. Houve revide e, no confronto, o homem foi atingido.

Ele foi socorrido e encaminhado à UPA de Riviera da Barra, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.

No local da ocorrência, os militares apreenderam uma pistola calibre 9mm, cinco munições do mesmo calibre e materiais utilizados no preparo e embalo de entorpecentes.

Segundo a corporação, o indivíduo possuía passagens por diversos crimes, entre eles porte ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de veículo automotor. Ele também era investigado por participação em homicídios ligados à disputa entre facções rivais e por ostentar armas em redes sociais com referências diretas ao tráfico de drogas.