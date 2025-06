Paraná Pesquisas: cenário é de empate para Presidência da República

Um novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira (24), mostra um cenário de empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026. A pesquisa ouviu 2.020 eleitores entre os dias 18 e 22 de junho, em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Principal cenário

No principal cenário analisado, Bolsonaro aparece com 37,2% das intenções de voto, enquanto Lula registra 32,8%. Apesar da vantagem numérica do ex-presidente, os resultados configuram empate técnico, considerando a margem de erro.

Outros nomes testados na simulação incluem Ciro Gomes (PDT), com 10,3%, e o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), que marcou 4,6%. Na sequência, aparecem Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, com 2,9%, e Helder Barbalho (MDB), governador do Pará, com 0,7%.

Além disso, 6,7% dos entrevistados declararam intenção de votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 4,8% afirmaram não saber ou preferiram não opinar.

O Paraná Pesquisas também testou outros cinco cenários distintos para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, incluindo a possibilidade de Michelle Bolsonaro (PL) ser candidata no lugar de Jair Bolsonaro. Contudo, os dados indicam que, mesmo com a substituição, a disputa entre PT e PL permanece acirrada.