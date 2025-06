Parceria Legal leva serviços e cultura para a Serra nos dias 7 e 8

A cidade da Serra será palco da feira Parceria Legal: Consumidor & Empreendedor nos dias 7 e 8 de junho, na Praça de Porto Canoa. O evento, promovido pelo Instituto Sustentabilidade Brasil em parceria com o PROCON/ES e a ADERES, visa aproximar a população dos serviços públicos, incentivar o empreendedorismo local e promover o consumo consciente.

Com uma programação diversificada, a feira oferece uma experiência que vai além do formato tradicional. O público terá acesso a estandes de serviços públicos, espaço gastronômico, brinquedos infantis, apresentações culturais e área de convivência para toda a família.

A feira “Parceria Legal” oferecerá uma variedade de serviços públicos neste sábado, 7 de junho, das 8h às 13h, na Praça de Porto Canoa, Serra. O evento tem como objetivo promover a cidadania, o empreendedorismo e o consumo consciente. A entrada é gratuita.

Entidades Participantes:

Importante: Senhas serão limitadas para outros serviços. É recomendado apresentar todos os documentos necessários na versão original.

O evento oferecerá uma programação musical diversificada com entrada gratuita nos dias 7 e 8 de junho.

Sábado – 7 de Junho:

Domingo – 8 de Junho:

Além da oferta de serviços, o evento valoriza os pequenos negócios e reforça a importância da cidadania e do consumo consciente. A expectativa dos organizadores é receber milhares de visitantes durante o fim de semana.

