Pascom promove workshop de redes sociais na Área Pastoral Cachoeiro

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, por meio do Vicariato Episcopal para a Comunicação, realiza neste sábado, 21 de junho, a segunda formação da Pastoral da Comunicação (PASCOM) na Área Pastoral Cachoeiro.

O encontro acontecerá às 14h, na Paróquia São Sebastião, localizada no bairro Aquidaban, e será um Workshop de postagens para Redes Sociais.

Agentes da PASCOM já atuantes, novos interessados e membros de comunidades paroquiais que desejam aprender mais sobre evangelização no ambiente digital pode participar. Para participar, basta se inscrever por meio do link.

Com o tema voltado para redes sociais, o workshop será conduzido pelo Vicariato Episcopal para a Comunicação e abordará práticas e orientações para tornar as postagens mais eficazes, atraentes e alinhadas com a missão da Igreja. A proposta é capacitar os participantes a serem voz, imagem e presença de Cristo nas redes sociais, refletindo o compromisso evangelizador da PASCOM.

“A PASCOM não é apenas uma equipe técnica — é uma missão de amor à Igreja. Cada talento é bem-vindo: fotografia, vídeo, redes, texto, arte ou acolhida. O importante é o desejo de servir e de levar a Palavra de Deus a mais corações”, destaca a equipe organizadora.

Informações

Formação Pascom Área Pastoral Cachoeiro

Dia: Sábado, 21 de junho

Hora: 14h

Local: Igreja Matriz São Sebastião ( Rua Antônio Ganhoto, 269 – Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim)

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf19Lx1myP_TjjmaJzZvFrcOV8kXDefwJOIvWau8dNcDt7p5g/viewform

Divulgação