Passos de Anchieta 2025 acontece no feriado de Corpus Christi

A 26ª edição da caminhada Os Passos de Anchieta será realizada entre esta quinta (19) a domingo (22), durante o feriado de Corpus Christi.

O evento propõe uma imersão cultural, histórica e turística pelo litoral do Espírito Santo, em um percurso de 100 km que liga Vitória a Anchieta, passando por Vila Velha e Guarapari.

A caminhada é aberta ao público e as inscrições podem ser feitas até os dias do evento, no site oficial: ospassosdeanchieta.com.

Trajeto

Inspirada no Caminho de Santiago de Compostela, a iniciativa nasceu em 1998 e se consolidou como um dos principais roteiros de peregrinação do país.

Neste ano, o trajeto receberá participantes de 14 estados brasileiros e até uma representante da Argentina, com destaque para o grande número de mulheres entre os inscritos, que representam cerca de 70% dos caminhantes, com idades entre 25 e 65 anos.

A caminhada será dividida em quatro trechos diários: Vitória–Barra do Jucu (25 km), Barra do Jucu–Setiba (28 km), Setiba–Meaípe (24 km) e Meaípe–Anchieta (23 km).

Cada chegada será marcada por apresentações culturais e apoio logístico, incluindo ambulâncias, pontos de hidratação, banheiros químicos e atendimento com massoterapia. Há também carros de apoio para quem precisar interromper o trajeto.

Com apoio da Prefeitura de Anchieta, Prefeitura de Vila Velha e da Secretaria de Turismo do Espírito Santo, o evento promove turismo sustentável, geração de renda e o fortalecimento das comunidades locais.

A rota possui sinalização permanente, permitindo que seja percorrida em qualquer época do ano.

Programação:

1º DIA – 19/06/25 (quinta-feira)

Vitória → Barra do Jucu (25 km)

7h – Concentração na Catedral de Vitória, seguida de bênçãos aos peregrinos

7h10 – Apresentação da Banda de Congo Tambor Jacaranema

7h30 – Saída em direção a Vila Velha

9h00 – Apresentações na Prainha de Vila Velha: Banda do 38º BI e Banda de Congo Beatos de São Benedito

12h às 17h – Chegada à Barra do Jucu com programação cultural: Banda de Congo Mestre Honório, Banda de Congo Raízes da Barra, Grupo de Percussão Brasil Tambores e Dança Folclórica Alemã Grupo Bergfreund. Haverá também oficina de renda de bilro e artesanato

2º DIA – 20/06/25 (sexta-feira)

Barra do Jucu → Setiba (28 km)

6h30 – Missa na Igreja N. S. da Glória (Praça da Barra do Jucu)

7h – Concentração na Praça Pedro Valadares

7h30 – Saída dos peregrinos

12h às 16h – Chegada à orla de Setiba com programação em frente ao Quiosque do Alemão

3º DIA – 21/06/25 (sábado)

Setiba → Meaípe (24 km)

7h – Concentração em frente ao Quiosque do Alemão

7h30 – Saída dos peregrinos

12h às 16h – Chegada à orla de Meaípe, em frente à Boate Multiplace Mais, com programação cultural

4º DIA – 22/06/25 (domingo)

Meaípe → Anchieta (23 km)

7h – Concentração em frente à Boate Multiplace Mais

7h30 – Saída para Anchieta

10h30 e 13h30 – Missas aos andarilhos no Santuário Nacional de São José de Anchieta

12h às 16h – Programação cultural no local de chegada