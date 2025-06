PC apreende cocaína e prende suspeito em Afonso Cláudio

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu um homem de 37 anos durante diligências realizadas nos dias 5 e 6 de junho no município de Afonso Cláudio.

A ação faz parte da Operação Dominó, que investiga o tráfico de drogas na região. Cerca de 500 gramas de cocaína foram apreendidos.

As investigações são conduzidas pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Serrano, com apoio da 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, do K9 e da Força Tática da Polícia Militar.

Na quarta-feira (5), policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Deic, com o auxílio do cão farejador Black, encontraram drogas e munições em uma área de mata no bairro São Vicente. O local fica próximo ao Rancho Roncette, onde morava um investigado preso recentemente.

Durante as buscas, os agentes localizaram uma sacola enterrada com aproximadamente 500 gramas de cocaína. Em seguida, encontraram outro pacote com dois invólucros de munições. O material foi encaminhado à Polícia Científica para análise de digitais.

Na noite de quinta-feira (6), as equipes retornaram ao bairro após denúncias anônimas sobre tráfico na região. Após monitoramento, os policiais abordaram um suspeito próximo à escadaria do Morro Vila Nova. Com ele, foram encontrados dois papelotes de cocaína, R$ 1.048 em espécie e dois celulares.

“Com base na operação do mês passado, aprofundamos a análise dos dados telemáticos. Identificamos novos pontos de armazenamento de drogas e rotas de distribuição. Esse trabalho de inteligência tem sido essencial para o avanço das investigações e novas prisões”, afirmou o delegado Alberto Roque Peres, coordenador do CIAT Serrano.

Todo o material foi encaminhado à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante para os devidos procedimentos.