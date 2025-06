PC de Muniz Freire realiza incineração de entorpecentes apreendidos

A Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire realizou, nesta terça-feira (17), a destruição de uma expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em diversas operações no município. A ação contou com a presença do delegado de Polícia, da equipe policial e de um representante do Ministério Público Estadual, seguindo a legislação.

Foram incineradas mais de 2.000 unidades de drogas, entre pinos, papelotes e porções de cocaína, além de maconha (farelo, pedaços, cigarros, guimbas, porções, tiras, buchas e tabletes), crack (pedras e uma porção) e ácido bórico. Todas as substâncias foram devidamente periciadas e estavam vinculadas a diversos procedimentos policiais.

“A destruição dos entorpecentes reforça o compromisso da Polícia Civil no combate implacável ao tráfico de drogas, especialmente no interior, onde os efeitos do crime organizado causam impactos profundos na segurança e na saúde pública, independentemente da quantidade apreendida. Além de cumprir a legislação vigente, a iniciativa evidencia a transparência da atividade policial, demonstrando o ciclo completo da investigação criminal, da apreensão à eliminação final dos ilícitos”, ressaltou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, delegado Hélio Flávio Martins.