Petr4: veja como a ação está reagindo ao cenário de guerra

As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) operam em alta nesta segunda-feira (23), impulsionadas pela valorização do petróleo no mercado internacional e pelo otimismo dos investidores com a possibilidade de novos dividendos extraordinários. Por volta das 11h, os papéis registravam avanço acima de 2%, figurando entre as maiores altas do Ibovespa.

Petróleo em alta favorece ações da estatal

A cotação do barril do tipo Brent, referência global, subiu mais de 1% nas primeiras horas do dia, superando os US$ 86. O movimento que impulsionou-se por tensões geopolíticas no Oriente Médio e pela expectativa de aumento na demanda global durante o verão no hemisfério norte. Como a Petrobras tem forte exposição ao preço do petróleo, a valorização da commodity tende a beneficiar seus resultados e, por consequência, suas ações preferenciais PETR4.

Expectativa de novos dividendos aquece mercado

Outro fator que estimula o desempenho de PETR4 é a crescente expectativa de distribuição de novos dividendos extraordinários ainda em 2025. Porém, após o pagamento de proventos bilionários no primeiro semestre, analistas avaliam que a estatal possui margem para repetir a estratégia.

PETR4 atrai atenção de investidores em meio à cautela no Ibovespa

O desempenho de PETR4 se destaca em um pregão marcado por instabilidade no Ibovespa, que opera de forma lateralizada. Entretanto, investidores seguem atentos ao cenário fiscal brasileiro e aos desdobramentos da política monetária nos Estados Unidos. Nesse contexto de incertezas, as ações da Petrobras apresentam-se como uma alternativa defensiva, sobretudo pela possibilidade de bons rendimentos em forma de dividendos.

Recomendação de analistas reforça otimismo

Analistas de grandes corretoras mantêm recomendação de compra para PETR4, com preço-alvo entre R$ 45 e R$ 50. A governança da estatal, o foco em rentabilidade e a política de preços mais alinhada ao mercado são considerados pontos positivos para a continuidade da valorização dos papéis.

O que esperar de PETR4 nos próximos meses

Com a combinação de petróleo em alta, expectativas de dividendos robustos e boa avaliação por parte dos analistas, PETR4 pode seguir em trajetória positiva no curto prazo. No entanto, é importante acompanhar possíveis mudanças na política de preços da companhia e decisões estratégicas do governo, que ainda é o principal acionista da estatal.