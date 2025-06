PF combate tráfico internacional de drogas em operação no ES

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (5) a Operação Sea Chest, voltada ao combate ao tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Vila Velha e Viana, na Grande Vitória. Três celulares e uma arma de fogo foram apreendidos e encaminhados para perícia.

Segundo a PF, as investigações identificaram que integrantes de uma organização criminosa, com base no litoral paulista, vinham recrutando mergulhadores e pequenos traficantes no Espírito Santo.

O grupo utilizava os portos capixabas como rota para envio de grandes cargas de entorpecentes a países da Europa e da África. A droga era escondida em um compartimento submerso do casco das embarcações, conhecido como “sea chest”.

Mergulhadores especializados inseriam a carga ilícita antes da partida e, no destino, outros membros da quadrilha ficavam responsáveis pela remoção do material.

O nome da operação faz referência direta ao método utilizado para ocultação dos entorpecentes.

Os suspeitos poderão responder por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 35 anos de prisão.

A investigação segue em andamento sob responsabilidade da Polícia Federal.