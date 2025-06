Piúma: Festa dos Pescadores faz cadastro para vendas até segunda (9)

A tradicional Festa dos Pescadores em Piúma 2025 está se aproximando, e os preparativos já começaram. Quem deseja garantir um espaço na área do evento deve se inscrever até o dia 9 de junho, das 9h às 17h, no Protocolo Geral da prefeitura.

A programação da festa acontece de 27 a 29 de junho, na Praça Oenes Taylor, no centro da cidade.

Para participar, é fundamental acessar o edital oficial disponível no site: www.piuma.es.gov.br. O documento traz todas as normas de participação, incluindo critérios de seleção e regras para montagem das barracas.

Com expectativa de reunir milhares de pessoas, a Festa dos Pescados em Piúma é conhecida por sua gastronomia à base de frutos do mar, shows culturais e valorização das tradições caiçaras. É também uma excelente oportunidade de negócio para quem deseja vender comidas típicas, artesanato e produtos regionais.

