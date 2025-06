PM apreende 5 kg de maconha durante ação no Baiminas, em Cachoeiro

Na última quarta-feira (4), as equipes da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar apreenderam cerca de 5 kg de maconha e apreenderam um adolescente durante operação no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a PM, a ação ocorreu após denúncias anônimas recebidas via disque-denúncia 181, além de informações do serviço de inteligência do Batalhão, que indicavam que um suspeito, identificado como “LX”, estaria armazenando drogas na última casa da rua Hélio Athaíde.

As viaturas, com apoio do K9, se deslocaram até o local. Após diligências, os militares localizaram e apreenderam cerca de 5 kg de maconha, fracionados em tabletes. Um adolescente que estava no local foi apreendido.

O material e o adolescente foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população com denúncias anônimas que auxiliem no combate ao tráfico de drogas e a criminalidade.