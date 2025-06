PM apreende drogas e armas em Cachoeiro

A Polícia Militar realizou uma série de operações entre os dias 18 e 21 de junho em diversos bairros de Cachoeiro de Itapemirim. As ações resultaram na apreensão de entorpecentes, armas de fogo e munições, além da detenção de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma.

No dia 18, após denúncias anônimas e levantamentos do serviço de inteligência, a PM, com apoio da Força Tática e do cão farejador Kiara, realizou uma operação no distrito de Soturno. Foram apreendidos 49 pinos de cocaína, 14 pedras de crack, 36 papelotes de cocaína, 52 buchas de maconha e cinco armas, incluindo uma submetralhadora caseira. Um homem foi detido e encaminhado à delegacia.

No dia seguinte, no bairro Rubem Braga, a equipe da Força Tática K9 prendeu um suspeito que tentou fugir ao perceber a presença policial. Com ele, foram encontrados 185 pinos de cocaína e seis tiras de maconha.

Ainda em 19 de junho, no bairro Independência, a PM abordou um homem após denúncias de que ele estaria armado em via pública. Os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com oito munições intactas.

No dia 21, as equipes da Força Tática se deslocaram até o bairro Teixeira Leite. No local, apreenderam 80 papelotes de cocaína, R$ 1.317,00 em dinheiro e um celular. Dois homens foram detidos e levados à delegacia.

Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Militar afirmou que continuará com ações integradas para coibir o crime e reforçar a segurança pública na cidade.