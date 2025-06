PM intensifica combate ao crime em Terra Vermelha, Vila Velha

A Polícia Militar intensificou as ações de segurança na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, após confrontos entre facções criminosas resultarem na morte de cinco pessoas.

A operação teve início na noite desta quinta-feira (19) e segue por tempo indeterminado. Segundo a PM, o objetivo é reprimir atividades criminosas e restabelecer a ordem nos bairros afetados.

Equipes da Força Tática, do Batalhão de Missões Especiais (BME) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) participam da operação. As ações ocorrem em Terra Vermelha e em comunidades vizinhas, como Ulisses Guimarães, São Torquato e Barramares.

De acordo com a 13ª Companhia Independente, responsável pela área, o patrulhamento será constante, com abordagem a veículos, ocupação de pontos estratégicos e atuação ostensiva nos horários de maior vulnerabilidade.

“O recado é claro: enquanto houver ameaça à população de bem, estaremos nas ruas, 24 horas por dia”, destacou um dos comandantes da operação.

A presença dos militares tem o apoio da comunidade, que teme novos confrontos. Moradores relataram alívio com a chegada das equipes, especialmente após os recentes episódios de violência.

Ainda conforme a Polícia Militar, as ações são planejadas com base em informações da inteligência, denúncias anônimas e patrulhamento preventivo.

A corporação reforçou que a operação não tem prazo para acabar e permanecerá ativa enquanto houver risco à segurança pública local.