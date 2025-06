PM realiza formatura do Proerd em Domingos Martins

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar realizou na noite desta quinta-feira (05) a solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) para alunos da rede pública municipal de Domingos Martins.

No total, 195 estudantes do 5º ano do ensino fundamental receberam seus certificados de conclusão durante o evento realizado na Quadra de Esportes da EEEFM Gisela Salloker Fayet, em Paraju, Domingos Martins. As aulas foram ministradas em nove escolas localizadas na área de atuação da 6ª Cia Independente.

A cerimônia contou com a presença do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, da comandante do 5º CPOR, coronel Marinete Felix Cordeiro, do comandante da 6ª Cia Independente, major Waldemar Abeldt Junior, do prefeito de Domingos Martins, Eduardo José Ramos, e de demais autoridades locais.

Um dos momentos mais aguardados foi a participação do mascote do Proerd, o Leão Dáren, que animou a criançada e abrilhantou a solenidade.

Durante o evento, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, destacou a importância do programa para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para o futuro. “O Proerd é muito mais do que prevenção; é uma ferramenta de transformação social que planta sementes de cidadania em nossas crianças e adolescentes”, ressaltou o comandante-geral.

A noite foi marcada por sorrisos, emoção e o compromisso com um futuro melhor. Parabéns a todos os formandos, às famílias, instrutores, educadores e à Polícia Militar pela parceria que fortalece a segurança e a paz na comunidade.