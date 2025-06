Podcast “Contos da Tapera” estreia com terror e folclore capixaba

Foi ao ar no dia 6 de junho de 2025, às 19h, o primeiro episódio do podcast de terror Contos da Tapera, projeto que mistura ficção e realidade com forte inspiração na cultura popular capixaba. A primeira temporada contará com cinco episódios lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras, no mesmo horário.

A trama acompanha dois historiadores que decidem investigar o acervo de uma renomada folclorista de Muniz Freire, que acreditava na existência de uma criatura sobrenatural na região. Com base no folclore brasileiro e ambientado em cenários reais do Caparaó Capixaba, o podcast propõe uma imersão em narrativas fantásticas enraizadas no imaginário da zona rural do Espírito Santo.

Produzido no formato de falso documentário, o projeto começou a ser desenvolvido em outubro de 2024 e utilizou como base narrativa o livro Melodias de Mau Presságio, escrito entre 1994 e 1996 pelo autor Giandro Gomes. Durante a pré-produção, a equipe se dedicou à leitura da obra, atualização dos roteiros e criação de um vasto acervo fictício de arquivos da década de 1990, como recortes de jornais, entrevistas e reportagens televisivas.

A série foi gravada no espaço cultural Casa Tapera, localizado na comunidade rural de Amorim, em Muniz Freire. O conteúdo está disponível em formato de áudio e vídeo nas principais plataformas digitais, incluindo Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, YouTube e no Blog do Projeto.

O podcast se destaca por abordar temas ligados à cultura popular do Espírito Santo, integrando literatura, audiovisual, contação de histórias, artes visuais e o patrimônio imaterial da zona rural.

Os episódios serão lançados nos dias 13, 20 e 27 de junho, e 4 de julho, sempre às 19h.

Onde ouvir e acompanhar: