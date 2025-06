Polêmica! Mimoso do Sul pagará R$ 450 mil por show de Eduardo Costa

A Prefeitura de Mimoso do Sul vai desembolsar R$ 450 mil para a apresentação do cantor sertanejo Eduardo Costa durante a Festa de Emancipação Política do município, que celebra os 95 anos da cidade. O evento está previsto para ocorrer entre os dias 11 e 13 de julho, na antiga área da Exposição, a cerca de três quilômetros do centro da cidade.

Os dados foram divulgados no Portal da Transparência e geraram forte repercussão entre moradores e lideranças locais. A principal crítica recai sobre a destinação de recursos públicos para um evento festivo de grande porte, enquanto o município ainda enfrenta sérios desafios de reconstrução após as enchentes de março de 2023.

Quase R$ 1 milhão

Segundo a secretária municipal de Cultura, Andreia Lima, os custos totais com a festa devem ficar entre R$ 900 mil e R$ 1 milhão, incluindo outras atrações musicais regionais, shows locais e a realização de um rodeio. “Estamos com a expectativa de receber um público de 40 mil pessoas. Ainda não temos o levantamento completo dos custos, mas a estimativa gira em torno de R$ 1 milhão”, afirmou.

Além do valor destinado aos artistas, a administração municipal também arcará com toda a estrutura e logística do evento, o que eleva os gastos públicos envolvidos.

A decisão da prefeitura tem sido alvo de críticas, principalmente por parte da população afetada pelas chuvas do ano passado, que deixaram um rastro de destruição em diversas regiões do município. Na época foram registrados volumes de até 600 milímetros de chuva em algumas áreas.

Município ainda em recuperação

O saldo da tragédia inclui 18 mortes confirmadas e uma pessoa desaparecida, além de cerca de 10 mil moradores que precisaram deixar suas casas temporariamente. Na ocasião, cerca de 3.989 imóveis foram atingidos só na sede do município, incluindo 2.996 residências, 12 escolas, 29 unidades de saúde, 806 estabelecimentos comerciais e 29 igrejas.

No interior, os distritos de Ponte de Itabapoana, Santo Antônio do Muqui e Conceição do Muqui foram os mais afetados, e muitos acessos ainda apresentam problemas de mobilidade.

Apesar disso, a prefeitura mantém os preparativos para a festa, que conta com o apoio da Câmara de Vereadores, e promete atrair milhares de visitantes durante os três dias de programação.