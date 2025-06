Polícia Civil apreende dez quilos de maconha em pacote dos Correios

Uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), realizada nesta sexta-feira (13), apreendeu aproximadamente dez quilos de maconha em uma encomenda enviada pelos Correios para Cachoeiro de Itapemirim.

A droga foi localizada com o apoio da cadela farejadora Athena, após informações repassadas pelo Setor de Inteligência dos Correios ao Centro de Inteligência e Análise Telemática da Região Sul (CIAT-SUL) e à Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim.

Durante a inspeção no centro de distribuição dos Correios, a cadela Athena sinalizou positivamente para uma das encomendas. Ao ser aberta, a caixa continha 17 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando cerca de dez quilos.

De acordo com o chefe da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, delegado Rômulo Carvalho Neto, a destinatária da droga, cujo nome constava no endereçamento, não foi localizada.

O material apreendido será encaminhado para exame pericial e as investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar os envolvidos.

