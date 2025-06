Polícia Civil resgata cães vítimas de maus-tratos em Ponta da Fruta

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com o apoio da Guarda Municipal de Vila Velha, realizou, nessa segunda-feira (02), uma operação no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, para apurar diversas denúncias de vizinhos que relataram, por meio de vídeos, que um cachorro latia incessantemente durante a noite.

Diante da situação, a autoridade policial solicitou que os moradores realizassem uma filmagem mais detalhada. Ao analisar as imagens recebidas, foi possível constatar que o animal se encontrava em um estado extremamente debilitado.

O responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Leandro Piquet, acionou a Guarda Municipal de Vila Velha, que prontamente prestou apoio à ocorrência, e contou também com a colaboração de uma médica veterinária voluntária, que se disponibilizou para realizar a constatação dos maus-tratos e iniciar o atendimento emergencial aos animais.

No local, foram encontrados dois cães deitados no chão sobre as próprias fezes e urina pois não tinham condições de se locomover, sem acesso a comida. “Ambos apresentavam sinais visíveis de negligência e sofrimento prolongado. Após serem levados à clínica veterinária foi constatado que a fêmea, de pelagem preta, apresentava larvas saindo do ânus. Já o cachorro macho caramelo, além da magreza extrema, estava com o órgão genital necrosado em razão da exposição constante à própria urina e a presença de chagas pelo corpo”, disse o delegado Leandro Piquet.

Os animais estão agora sob cuidados veterinários e recebendo medicação adequada.

“Será instaurado inquérito policial para apuração do crime de maus-tratos, já tendo sido levantadas informações sobre o possível tutor responsável. As investigações prosseguem com o objetivo de responsabilizar o autor dos maus-tratos, conforme previsto em lei”, completou Piquet.