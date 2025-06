Polícia identifica adolescentes que danificaram placa em Venda Nova

A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) e da 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, identificou dois adolescentes, de 15 anos, suspeito de danificarem uma placa com chutes, próximo ao Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman, conhecido como “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante. O fato ocorreu na noite do dia 24 de maio e foi filmado por populares.

A partir da ampla repercussão do vídeo na cidade e nas redes sociais, a equipe policial tomou conhecimento do fato e iniciou as investigações. Os dois adolescentes foram identificados e ouvidos pela autoridade policial.

Os dois responderão por ato infracional análogo ao crime de dano contra o patrimônio público. O caso foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para apreciação.