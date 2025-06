Ponte de Colatina: vigas antigas assustam moradores e motoristas

Um vídeo gravado por um pescador, que mostra vigas aparentando desgaste na Ponte Florentino Avidos, em Colatina, viralizou nas redes sociais na última semana, gerando apreensão entre moradores e motoristas que utilizam a via diariamente.

Em resposta à repercussão, o deputado federal Dá Vitória informou que, ao tomar conhecimento do caso, entrou em contato com o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Segundo o órgão, as vigas mostradas nas imagens pertencem à estrutura antiga da ponte e não exercem mais função de sustentação, que está a cargo das vigas novas instaladas na passagem.

Apesar do esclarecimento, o parlamentar solicitou uma vistoria técnica detalhada para garantir a segurança dos usuários. “É fundamental que a comunidade receba uma resposta técnica clara e transparente sobre a condição da ponte”, afirmou Dá Vitória.

A Ponte Florentino Avidos é um importante ponto de ligação para Colatina e região, e a suspeita sobre sua integridade estrutural mobilizou autoridades e a população local, reforçando a necessidade de monitoramento constante.

O episódio também reacende o debate sobre a conservação das estruturas de pontes em todo o Espírito Santo, destacando a importância de inspeções regulares para evitar riscos à segurança pública.

Veja o vídeo:

Imagens: Retribuição | Redes Sociais