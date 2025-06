População debate prioridades do Orçamento 2026 em Linhares

Moradores das microrregiões Centro-Oeste e Rio Doce participaram, na quarta-feira (18), de uma audiência pública em Linhares para discutir propostas e prioridades que irão compor o Orçamento 2026 do Governo do Espírito Santo. O evento contou com a presença do governador Renato Casagrande (PSB).

Durante a audiência, realizada no município que representou as duas microrregiões, a população pôde utilizar o microfone para apresentar sugestões, questionamentos e reivindicações. Técnicos e gestores do governo estadual responderam às manifestações em tempo real.

Em seu discurso, o governador destacou a importância da participação popular na construção do planejamento público. “Essas audiências são fundamentais para dar voz à sociedade. O orçamento é a ferramenta que nos permite organizar e planejar os próximos passos. No meu último ano de mandato, deixaremos um Espírito Santo muito mais organizado do que encontramos em 2019”, afirmou Casagrande.

Essa foi a segunda audiência pública presencial de um total de cinco programadas, com encontros acontecendo em diferentes regiões do Estado. A iniciativa tem como objetivo garantir transparência e ampliar a participação cidadã no processo de definição das ações governamentais.

O prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa, também destacou a relevância do evento. “É uma forma eficiente de escutar a população e entender as necessidades reais dos municípios. Planejar com base na escuta ativa é essencial para oferecer serviços públicos de qualidade”, pontuou.

Além das audiências presenciais, os capixabas também podem contribuir com sugestões de forma on-line, por meio do site www.orcamento.es.gov.br. O sistema permite escolher o município de residência, selecionar áreas temáticas de interesse e registrar propostas até o dia 4 de julho.

As contribuições serão analisadas e servirão de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA 2026), que será enviada à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) para apreciação dos deputados estaduais. A elaboração do orçamento é coordenada pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP).

“O planejamento precisa ser construído junto com quem vive a realidade de cada região. Linhares nos proporcionou uma escuta bastante qualificada, com importantes propostas para o orçamento do próximo ano”, destacou o secretário Álvaro Duboc, titular da SEP.

A próxima audiência será realizada em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 24 de junho, às 13h, no auditório do CEEFMTI Francisco Coelho Ávila Júnior. Na ocasião, serão discutidas ações para as microrregiões Caparaó, Litoral Sul e Central Sul.