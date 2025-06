Portal da Transparência do ES registra mais de 14 milhões de acessos

O Portal da Transparência do Estado, vinculado à Secretaria de Controle e Transparência (Secont), registrou, no primeiro semestre de 2025, um total de quase 14,5 milhões de visualizações, realizadas por mais de 526 mil usuários distintos. O número de acessos reflete o crescente interesse da população capixaba em acompanhar a gestão dos recursos públicos e as políticas desenvolvidas pelo Estado.

Entre as áreas mais consultadas pelos usuários, os destaques ficaram para os temas relacionados a Servidores Públicos, Compras Governamentais e Despesas. Além do Detalhamento das Áreas de Atuação do Governo, Contratos, Bolsa Capixaba – Por Beneficiários, Fluxo de Veículos na Rodovia do Sol e Tabela de Remunerações. Os dados indicam que a sociedade está cada vez mais atenta e participativa no acompanhamento da administração pública.

Como reflexo desses números, o comprometimento do Espírito Santo com a transparência pública foi reconhecido nacionalmente. No final de 2024, o Estado conquistou o Selo Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). Assim, atingindo um índice de 98,35% de conformidade, o que representa o mais alto nível de excelência em transparência no País.

Ouvidoria + Inteligente

Para este ano, a Secont também prepara novos avanços. Um deles é o lançamento da plataforma ‘Conselho de Usuários dos Serviços Públicos’. Isso vai permitir aos cidadãos avaliar, opinar e participar ativamente na melhoria dos serviços públicos, a qualquer momento e de forma on-line. Além disso, está em desenvolvimento o projeto ‘Ouvidoria + Inteligente’, que visa modernizar os serviços de ouvidoria, tornando-os mais rápidos, acessíveis e eficientes para a população.

O secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, ressaltou que o aumento contínuo nas consultas ao Portal demonstra a consolidação da cultura de transparência em âmbito estadual. “O Portal da Transparência é uma ferramenta fundamental para garantir o controle social e a participação ativa da sociedade capixaba. Com ele, os cidadãos têm acesso fácil e ágil a informações detalhadas sobre como os recursos públicos estão sendo aplicados, o que reforça nosso compromisso com uma gestão pública cada vez mais aberta, responsável e alinhada às demandas da população”, salientou.

“Esse volume expressivo de acessos mostra que o cidadão capixaba está cada vez mais interessado e engajado no acompanhamento da gestão pública. O nosso principal papel, enquanto gestores da transparência, é garantir que essas informações estejam sempre atualizadas, organizadas e acessíveis de forma simples e intuitiva”, frisou o subsecretário de Estado de Transparência, Fabiano Louzada.