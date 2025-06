Prefeitura de Cachoeiro promove capacitação em Atendimento ao Público

A Prefeitura de Cachoeiro realiza nesta terça-feira (24) uma palestra de treinamento voltada a todos os servidores que atuam diretamente no atendimento ao público, incluindo equipes do Procon, SecretariaMunicipal de Fazenda (Semfa), ouvidorias, recepções, portarias e demais setores correlatos.

O evento será realizado às 14h, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação (Seme), localizado na Rua Moreira, nº 235, Bairro Independência, e contará com a presença do palestrante Bruno Carvalho Durant da Silva, gestor do Cebrac – Centro Brasileiro de Cursos.

Com o objetivo de qualificar o atendimento prestado aos cidadãos, a capacitação abordará temas como comunicação eficaz, acolhimento humanizado, técnicas de gerenciamento de conflitos e protocolos específicos de atendimento nos órgãos municipais.

Segundo a Administração Municipal, o atendimento ao público é uma das principais interfaces entre o governo e os cidadãos, refletindo diretamente na imagem institucional e na qualidade dos serviços oferecidos. Servidores capacitados são fundamentais para garantir um atendimento mais eficiente, respeitoso e acolhedor à população.

A presença de todos os servidores convocados é essencial para o sucesso da iniciativa e para a construção de um serviço público cada vez mais qualificado e comprometido com o bem-estar da comunidade.

A inscrição pode ser realizada até as 18h desta segunda (23) e encaminhada via Whatsapp pelo telefone 28 99967-4502.