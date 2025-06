Prefeitura de Colatina divulga atrações do FENAVIOLA 2025

Chegou a hora! A Prefeitura de Colatina divulga as atrações confirmadas para o 17º FENAVIOLA, que será realizado nos dias 19, 20 e 21 de junho, no distrito de Itapina. Entre os nomes mais aguardados estão Alemão do Forró, Carlinhos Rocha, Vitor Seidel e o consagrado Sérgio Reis, que promete encerrar o festival com um grande show no sábado.

O FENAVIOLA, Festival Nacional de Viola de Colatina, é um dos eventos culturais mais tradicionais do município, reunindo música, história e as belezas do interior em um cenário encantador. Itapina, com seu charme colonial e clima acolhedor, será novamente palco desse grande encontro que celebra a cultura da viola e a força da música de raiz.

Confira a programação completa:

📅 Quinta-feira (19/06)

• Alemão do Forró

• Lucas Viganor

• Renato Brasileiro

📅 Sexta-feira (20/06)

• Carlinhos Rocha

• Vitor Seidel

📅 Sábado (21/06)

• Sérgio Reis

• Show da Viola

Os shows começam sempre às 20 horas, com entrada gratuita.

A expectativa é de receber um grande público por noite, movimentando a economia local, valorizando a cultura regional e promovendo um evento marcado pela organização, segurança e muita música boa.

O Fenaviola é um festival que celebra a tradição da viola e a riqueza da música de raiz brasileira, atraindo visitantes de várias regiões para Itapina.

SOBRE ITAPINA

O distrito colatinense nasceu no início do século passado na margem direita do Rio junto à chegada da Estrada de Ferro Vitória a Minas e foi povoado por brasileiros italianos e alemães. O acolhimento, a hospitalidade são marcas registradas dos moradores. Ao chegar, o turista pode visitar o sítio histórico, começando pelo Museu Virgínia Tamanini (homenagens à escritora que morou no local). A sede do distrito fica na margem sul do rio Doce e as estradas de acesso estão em boas condições de tráfego, com manutenção feita permanentemente pela Prefeitura.